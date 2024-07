Seconda amichevole per l’Inter campione d’Italia in carica. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver battuto il Lugano grazie a un Mehdi Taremi in grande spolvero, affrontano sempre al BPER Training Centre la Pergolettese, formazione di Serie C. Ecco le scelte del tecnico che – come da indicazioni della vigilia – schiera il nuovo acquisto Piotr Zielinski dall’inizio:

22 Luglio 2024 – 18:30 BPER Training Centre, Appiano Gentile Inter 3-5-2 Formazione Josep Martinez Bisseck Agoume Fontanarosa Kamate Zielinski Asllani Mkhitaryan Carlos Augusto Taremi Correa Simone Inzaghi Panchina Di Gennaro, Salcedo, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Cocchi, Motta, Quieto, Stante, Topalovic, Zarate Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Sommer, Pavard, Acerbi, de Vrij, Bastoni, Darmian, Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco, Buchanan, Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic diffidati Nessuno Pergolettese 3-5-2 Formazione Raimondi Tonoli Lambrughi Olivieri Bignami Jaouhari Arini Careccia Cesarani Piu Anelli Giovanni Mussa Panchina Cordaro, Vanazzi, Capoferri, Andreoli, Tacchinardi, Shciavini, Lecchi Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Nessuno diffidati Nessuno Arbitro: Assistenti: Quarto Uomo: