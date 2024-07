La CRONACA di Inter-Pergolettese 2-1: ancora Taremi gol, bene Zielinski

Dopo il successo per 3-2 sul Lugano al debutto, l’Inter affronta la Pergolettese nella seconda amichevole ufficiale della stagione. I campioni d’Italia in carica sfidano la formazione di Serie C con due elementi in più rispetto alla prima uscita, visti i rientri dalle ferie del nuovo acquisto Piotr Zielinski e di Kristjan Asllani.

LA CRONACA DI INTER-PERGOLETTESE

93′ | FINISCE LA PARTITA: INTER-PERGOLETTESE 2-1

L’Inter va alla ricerca del gol per gran parte della partita, ma ci riesce soltanto due volte. Taremi fa centro nel primo tempo, Salcedo raddoppia nei minuti finali. Poco dopo la rete della Pergolettese che riesce ad accorciare le distanze, ma è troppo tardi. Vince l’Inter, che ora sarà attesa sabato prossimo dal Las Palmas in quel di Cesena per la terza amichevole.

91′ | Gol della Pergolettese: bello schema da calcio di punizione dei gialloazzurri, concluso da Capoferri con un colpo di testa che vale il 2-1.

88′ | RADDOPPIA L’INTER, SALCEDO! Cocchi viene servito sulla sinistra e fa partire un bel cross teso indirizzato in area di rigore, dove si avventa Salcedo in spaccata siglando la rete del 2-0.

86′ | Salcedo ci prova da lontanissimo su punizione, palla sfiorata dal portiere che la alza in calcio d’angolo.

83′ | Sostituzioni Inter: fuori Agoumé e Carlos Augusto, dentro Stante e Alexiou.

82′ | Berenbruch si gira bene al limite dell’area liberandosi per la conclusione, ma il tentativo è centrale.

80′ | Sostituzioni Inter: fuori Fontanarosa e Correa, dentro Cocchi e Zarate.

78′ | Altra iniziativa di Mkhitaryan, che dalla corsia di sinistra mette palla a centro area. Ad avventarsi sulla sfera è Salcedo, ma il suo tiro è respinto dal portiere avversario.

77′ | Sostituzioni Inter: fuori Taremi, Bisseck e Josep Martinez. Dentro Salcedo, Aidoo e Di Gennaro.

76′ | Altra manovra elaborata dei nerazzurri al limite dell’area. Mkhitaryan conclude verso la porta ma il suo destro si perde alto.

70′ | Sostituzioni Inter: fuori Kamate e Asllani, dentro Topalovic e Quieto.

62′ | Mkhitaryan vicino al gol: il centrocampista nerazzurro all’altezza del dischetto del rigore si libera con un’ottima finta, tira in porta ma il suo tentativo è ribattuto in corner dal muro difensivo della Pergolettese.

60′ | Eccesso di altruismo reciproco fra Correa e Mkhitaryan. Il Tucu si libera con un’ottima giocata ma, quando potrebbe calciare, serve l’armeno, il quale gliela restituisce. L’argentino a quel punto conclude ma è troppo tardi: tiro murato.

58′ | Bella giocata di Asllani che si alza la palla al limite dell’area e tenta una conclusione al volo di potenza. La palla si perde di poco a lato.

57′ | Taremi scambia con Asllani, l’albanese viene contrastato ma l’ex Porto si impossessa nuovamente della palla, arrivando sul fondo. Il cross basso e teso viene bloccato da Raimondi.

55′ | Ottima azione dell’Inter tutta di prima: Mkhitaryan trova bene Correa, l’argentino prova a mettere Taremi davanti al portiere ma il passaggio è leggermente lungo. L’iraniano non ci arriva per pochissimo.

51′ | Mkhitaryan è scatenato: splendida palla per Carlos Augusto che, solo davanti al portiere, prova un diagonale che si stampa sul palo. Sulla ribattuta nessuno riesce ad arrivare per concludere a porta vuota.

49′ | Pergolettese pericolosa, Anelli prova il cross con troppa libertà ma a disinnescare il pericolo è Fontanarosa, che concede un corner ai gialloazzurri.

46′ | Comincia il secondo tempo: si riparte dall’1-0 per i campioni d’Italia firmato Taremi.

2° TEMPO

46′ | Sostituzione per l’Inter nell’intervallo: fuori il debuttante Zielinski, dentro Berenbruch.

45′ | Finisce il primo tempo

Inter sempre in controllo della partita, Pergolettese mai pericolosa. Fra i nerazzurri diverse cose da segnalare: un Bisseck già in buona forma nonostante la stazza fisica imponente; buona intesa fra il debuttante Zielinski e Mkhitaryan (quest’ultimo probabilmente migliore in campo), schierati rispettivamente mezzala destra e mezzala sinistra; ottima prova di Agoumé da difensore centrale; Taremi si dimostra ancora freddissimo nell’uno contro uno con il portiere avversario.

43′ | Mkhitaryan ancora direttore d’orchestra dell’Inter. L’armeno conduce palla al piede, poi serve Carlos Augusto sulla corsa ma il suo passaggio in area a cercare Taremi viene intercettato.

41′ | Zielinski vicinissimo al gol! Splendido controllo orientato che manda fuori giri due giocatori della Pergolettese, il polacco avanza e dal limite dell’area calcia con il mancino. La sua conclusione si perde di poco fuori.

34′ | GOL DELL’INTER, TAREMI! Mkhitaryan imbuca in verticale per l’iraniano, che di prima va a realizzare battendo Raimondi con il sinistro. È la terza rete della preseason per l’ex Porto, alle sue prime apparizioni in nerazzurro.

32′ | Azione lunga e ragionata dell’Inter. Dopo una ragnatela di passaggi, Mkhitaryan serve Fontanarosa che prova il tiro con il suo mancino: palla alta.

27′ | Arini sbaglia in impostazione, servendo Taremi. L’iraniano si invola verso l’area avversaria e prova il passaggio al centro cercando Correa per un tap-in, ma l’assist è leggermente fuori misura.

24′ | Cooling break ad Appiano Gentile, arrivati a metà della prima frazione di gioco. Punteggio fermo sullo 0-0: Inter che fa la partita, Pergolettese in attesa. Come decisamente prevedibile.

17′ | Punizione per l’Inter dall’esterno, si incarica della battuta Asllani che prova una traiettoria tesa. Fontanarosa ci arriva ma calibra male, contrastato da un avversario.

14′ | Ottima iniziativa di Asllani che riceve palla al limite dell’area, salta Careccia con una finta e conclude di destro. Tiro potente ma non preciso, si perde alto.

12′ | Primo vero tentativo di Zielinski, che prova il cross a cercare Mkhitaryan. Buona idea, ma palla leggermente lunga e preda del portiere avversario Raimondi.

10′ | Ci riprova Bisseck staccando ancora dopo un cross dalla bandierina: la traiettoria è la fotocopia della precedente.

9′ | Buona iniziativa di Correa, che salta bene Ceresani ma viene contrastato da Lambrughi. La palla finisce in calcio d’angolo mentre il Tucu reclama fallo.

3′ | Corner per l’Inter, colpo di testa di Bisseck che finisce alto. Primo tentativo per i nerazzurri.

1′ | Comincia la partita ad Appiano Gentile!

1° TEMPO



LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-PERGOLETTESE

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa; 54 Kamate, 7 Zielinski, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 24 Salcedo, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Cocchi, 55 Motta, 57 Quieto, 58 Stante, 59 Topalovic, 60 Zarate.

Allenatore: Simone Inzaghi.

PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Raimondi; 2 Tonoli, 6 Lambrughi, 3 Olivieri; 5 Bignami, 8 Jaouhari, 4 Arini, 10 Careccia, 9 Cerasani; 7 Piu, 11 Anelli.

A disposizione: 12 Cordaro, 13 Vanazzi, 14 Capoferri, 15 Andreoli, 16 Tacchinardi, 17 Schiavini, 18 Lecchi. Allenatore: Giovanni Mussa.

Arbitro: Andrea Calzavara.

Assistenti: Zanellati – Sicurello.