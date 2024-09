Frattesi esce per un problema fisico: il GESTO alla panchina

Grande protagonista della vittoria dell’Italia sulla Francia, Davide Frattesi ha segnato il gol del 2-1 con una bella conclusione in allungo, che non ha lasciato scampo a Maignan. Un momento di grande carica agonistica per il centrocampista dell’Inter, interrotto quasi subito dal cambio con Udogie.

Dopo poco più di 10 minuti, infatti, Frattesi è dovuto uscire dal campo per un problema muscolare, che ha creato subito grande paura nello staff della Nazionale, ma anche tra i tifosi nerazzurri.

Come riportato da RAI Sport, a chiarire la situazione ci avrebbe pensato lo stesso centrocampista dell’Inter: uscendo dal campo avrebbe fatto presente di avere un muscolo della coscia che tirava, facendo anche dei cenni tranquillizzanti sulle sue condizioni fisiche.