La risposta di Frattesi e Dimarco all’ATTACCO di Cassano dopo Francia-Italia

Federico Dimarco e Davide Frattesi sono stati i due grandi protagonisti dell’Italia nella vittoria contro la Francia. per 1-3. I due nerazzurri hanno ribaltato il risultato con i loro gol, portando la nazionale di Spalletti a un’insperata vittoria.

Una vera e propria risposta indiretta alle parole di Antonio Cassano, che nel programma Viva El Futbol aveva criticato aspramente i giocatori nerazzurri, rei di non essere all’altezza in campo internazionale, quando non giocano con l’Inter.

Queste le parole di Cassano:

“Io in questa squadra non vedo un miglioramento di nessun giocatore. Per me migliorare significa che quando questi giocatori qua, escluso Lautaro che fa la differenza anche a livello internazionale, lo abbiamo visto in Copa America, e Thuram che a me piace. Gli altri giocatori, chi sia sia, vanno in campo internazionale fanno una fatica immane”.