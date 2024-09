Marotta SPINGE per la squadra B: “Ci sono due difficoltà oggettive”

La stagione iniziata da poche settimane ha portato una novità importante in casa Inter: il cambio di proprietà. Un riassestamento societario che ha portato Beppe Marotta a diventare nuovo presidente del club nerazzurro. E tra i vari obiettivi nel suo nuovo ruolo, il dirigente nerazzurro sembra averne uno in particolare.

Come riportato da Tuttosport, il numero uno interista vuole realizzare in tempi brevi il progetto seconda squadra, entro il 2025. Tuttavia, le difficoltà oggettive da affrontare sarebbero diverse e richiederebbero investimenti importanti. In particolare, ai nerazzurri mancherebbero uno stadio adeguato per le partite e una struttura di allenamento per la nuova squadra, non essendocene abbastanza ad Appiano Gentile e Interello.

Con la nascita del Milan Futuro, che ha seguito le squadre B di Juventus e Atalanta, la prospettiva di avere una formazione Under 23 nella quale coltivare il proprio talento, senza doverlo lasciar partire, sembra essere una necessità sempre più stringente per Marotta e, soprattutto, per l’Inter.