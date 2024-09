L’Inter PRENOTA il nuovo attaccante per il 2025

Il mercato dell’Inter si è concluso con la permanenza di Correa, nonostante una sua cessione sembrava essere inevitabile. Un destino simile lo ha avuto anche Arnautovic. Due elementi che completano il reparto, ma sui quali i nerazzurri non potranno contare anche in futuro. Per questo motivo la dirigenza si sta già guardando attorno per il prossimo colpo nel reparto offensivo.

Tra i nomi più caldi ci sarebbe quello di Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille nel 2025. Come riportato da Tuttosport, Inter e Barcellona si sarebbero messe in fila per provare a ingaggiare a parametro zero l’attaccante canadese.

Il suo rinnovo sembra ormai sempre più difficile, ma oltre ai catalani ci sarebbe anche la Juventus pronta a fare concorrenza ai nerazzurri. David, infatti, piace già da tempo a Giuntoli che si starebbe muovendo per anticipare tutti.

L’opinione di Passione Inter

I colpi a parametro zero sono ormai diventati da diverse stagioni la specialità della dirigenza dell’Inter, con Thuram e Taremi, che hanno praticamente riscritto la fisionomia dell’attacco a costo zero. David, probabilmente, sarebbe un ingaggio ancora più clamoroso, visto l’interesse attorno al suo nome di diversi club importanti. Marotta e Ausilio, però, hanno già dimostrato di saperlo fare.