Braccialetto dell’Inter: Rocchi AMMUTOLISCE milanisti e juventini

Intervistato da Deejay Football Club, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato interpellato anche sulla sterile polemica riguardante il braccialetto dell’Inter, indossato in tribuna a San Siro, durante la gara tra i nerazzurri e l’Atalanta.

L’ex arbitro ha replicato in modo piccato alle polemiche sui social, portate avanti principalmente dai tifosi di Milan e Juventus. Questa le sue parole:

“Non vorrei neanche perderci del tempo. Spesso e volentieri sono in tribuna e mi danno questi braccialetti per accedere in determinate aree. Attorno a questa cosa è stata creata una storia e le va data l’importanza che ha”.