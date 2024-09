Nasce l’attacco del futuro: Inter pronta a riportare a casa due gioielli

L’arrivo di Taremi in estate ha aumentato le risorse offensive dell’Inter per la stagione appena iniziata, ma il lavoro dei dirigenti per cambiare faccia al reparto d’attacco a disposizione di Inzaghi non è di certo finito qui. Le prospettive sono a lungo termine, tanto che i nerazzurri starebbero già pensando al ritorno di due talenti delle proprie giovanili per le prossime stagioni.

Come riporta Tuttosport, in casa Inter ci sarebbe molta serenità per il futuro, in quanto ci sarebbe la convinzione di poter puntare su due classe 2005: Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni.

Entrambi in prestito, uno allo Spezia e l’altro al Marsiglia, godono di grande stima nell’ambiente interista, tanto che la società si è già mossa per mantenerne il controllo ed evitare brutte sorprese.

Carboni, ad esempio, ha un’opzione di controriscatto a favore dell’Inter e il suo contratto è stato da poco prolungato fino a giugno 2029. Per Esposito, invece, i nerazzurri avrebbero rifiutato in estate un’offerta del Torino per acquistarlo a titolo definitivo. Niente da fare, l’Inter sa di avere un patrimonio tecnico importante e non vuole sperperarlo, in linea con la filosofia di Oaktree.