Futuro Inter tracciato: perché Dimarco è l’uomo di Oaktree

Diventato tra gli esterni più determinanti al mondo, Federico Dimarco è ad oggi il perfetto esempio di calciatore che Oaktree vorrebbe sempre avere nel proprio organico. L’obiettivo del fondo americano proprietario dell’Inter è chiaro: creare altri ‘Dimarco‘ per costruire una rosa di valore crescente e assicurarsi campioni già formati internamente.

La storia del terzino classe 1997 è la definizione del successo. In questa stagione, con 2 gol e 3 assist, ha già dimostrato la sua capacità di incidere nei momenti cruciali. Le sue giocate hanno deciso partite importanti, come i match contro Venezia, Young Boys e Lipsia. Simone Inzaghi non può farne a meno, e nonostante le alternative di qualità come Carlos Augusto e Buchanan, il terzino italiano rimane insostituibile.

Anche in Nazionale, Dimarco è diventato un elemento imprescindibile. Dopo l’esordio in azzurro due anni e mezzo fa, oggi figura tra i migliori esterni d’Europa. Con oltre 10 gol e 10 assist nelle ultime tre stagioni nei principali campionati europei, è in compagnia di nomi del calibro di Hakimi, Grimaldo e Frimpong.

L’esterno di piede mancino non è solo un calciatore straordinario, è un simbolo dell’interismo. Milanese e tifoso nerazzurro da sempre, rappresenta il legame tra squadra e territorio. Come ribadito dal Corriere dello Sport, il rinnovo fino al 2027 – con un ingaggio da 4 milioni all’anno – testimonia quanto sia fondamentale per il club. Nel frattempo, il suo valore di mercato e le sue prestazioni continuano a crescere, rendendolo uno degli esterni più efficaci in Europa.

E poi c’è il ‘vizietto dei gol spettacolari: dalla prodezza contro il Frosinone da centrocampo, al destro contro il Parma, passando per il gioiello in Nazionale contro la Francia. Dimarco non smette mai di stupire, e l’Inter si gode il suo gioiello, pronta a costruire il futuro su un modello di eccellenza che porta il suo nome.