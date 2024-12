Tacchinardi snobba Inzaghi: “Ecco i 2 migliori allenatori in Serie A”

Si è parlato tanto nelle ultime ore di una frase pronunciata ieri sera negli studi di Pressing da Alessio Tacchinardi. Commentando l’incredibile successo della Lazio in casa del Napoli, l’ex calciatore della Juventus ha elogiato Baroni definendolo come il miglior allenatore del campionato italiano insieme a Gasperini.

L’ex bianconero, dunque, ha totalmente omesso dalla sua riflessione Simone Inzaghi, premiato appena pochi giorni fa come miglior tecnico italiano della passata stagione per la vittoria dominante dello Scudetto dell’Inter, a margine del Gran Galà del Calcio 2024.

Queste le parole di Tacchinardi: “Bisogna elogiare la Lazio. Sono andati via giocatori importanti, bisogna fare i complimenti perché è la squadra con l’Atalanta che gioca un calcio veloce, dinamico e divertente. In questo momento qua Baroni è il miglior allenatore in Italia, lo dimostra sul campo. Con Gasperini sta dimostrando di essere un grande allenatore”.