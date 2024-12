“Il tuo Lukaku FLOP nei big match”: scontro Zazzaroni-Trevisani

Nella sconfitta incassata in casa contro la Lazio, il Napoli ha evidenziato tra i principali difetti del proprio match una scarsa pericolosità nel reparto avanzato. In particolare, Romelu Lukaku non è riuscito ad incidere tra le maglie della difesa biancoceleste, risultando sempre prevedibile e mai davvero pericoloso.

Una gara ritenuta per molti insufficiente e che, nel corso di Pressing di ieri sera, ha fornito l’assist a Riccardo Trevisani per attaccare Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport, parlando delle difficoltà avute dal Napoli contro la Lazio in proiezione offensiva, è stato infatti interrotto dal noto telecronista che ha colto la palla al balzo per distruggere il belga.

Questo il giudizio ironico di Trevisani rivolgendosi a Zazzaroni: “Ma come fa fatica, ha il tuo Lukaku? Come fa a far fatica davanti, ha l’uomo più decisivo del campionato. L’anno scorso hai detto che se la Juve prendeva Lukaku vinceva il campionato. Ecco, Lukaku ce l’ha il Napoli e sta davanti alla porta fermo e viene anticipato da chiunque. Era un big match e nei big match non si iscrive”.