Smontata la fake news sul mercato dell’Inter: “Tutto inventato”

Nei giorni scorsi dall’estero sono circolate delle indiscrezioni clamorose che riguardavano proprio l’Inter. Ai nerazzurri è stato infatti accostato un nome che, per ragioni sia anagrafiche che tecniche ed economiche, risultava poco credibile. Proprio qui su Passione Inter, ad esempio, avevamo specificato come il profilo del senegalese fosse quanto di più distante dalle reali idee di Oaktree.

Questa mattina, a rinforzare questa tesi, ci ha pensato anche Marco Barzaghi sul suo canale Youtube. Il giornalista ha etichettato come ‘falsa’ la notizia inizialmente fuoriuscita in Spagna e confermata negli ultimi giorni anche in Arabia Saudita in merito ad un accordo in dirittura d’arrivo tra Mané e l’Inter.

Questo il commento del giornalista: “In Arabia Saudita danno per fatto Mané all’Inter, mi sembra un’altra emerita fake news per un giocatore che ad aprile compirà 33 anni e che ha un ingaggio da 40 milioni. In questa Saudi Pro League ha segnato solo 3 gol in 13 partite, mi sembra un profilo sulla via del tramonta. Non so come e quando possa veramente interessare all’Inter, non è neanche svincolato. Poi le linee guida di Oaktree puntano ad investire su calciatori futuribili, sono totalmente differenti. Trattativa inventata”.