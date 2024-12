Inzaghi RIBALTA il centrocampo: ECCO l’Inter versione Champions

Sarà in mezzo al campo che si concentreranno le principali modifiche di formazione da parte di Simone Inzaghi in vista di Bayer Leverkusen-Inter. Un reparto che insieme all’attacco è in questo momento parecchio abbondante e che consente al tecnico nerazzurro di poter fare affidamento su un ampio turnover tra una partita e un’altra.

Per questa ragione, come riportato dai principali quotidiani in edicola questa mattina in Italia, l’Inter potrebbe cambiare almeno due interpreti su tre rispetto a quelli visti in campo nell’ultima sfida di campionato contro il Parma. L’unico riconfermato dovrebbe dunque essere Hakan Calhanoglu, difficilmente sostituibile in una serata del genere nonostante la crescita recente di Asllani.

Rivoluzione totale per quanto riguarda invece gli interni: sia Frattesi che Zielinski scalpitano per una maglia da titolare. I due centrocampisti potrebbero così prendere il posto di Barella e Mkhitaryan dal primo minuto per aggiungere freschezza alla mediana nerazzurra e sorprendere Xabi Alonso.