Nuovo difensore dalla Serie A: può sbarcare subito all’Inter

Dopo aver visionato numerosi profili in Sudamerica nella missione di mercato di Dario Baccin, l’Inter non ha comunque trascurato i calciatori da tempo inseriti sul proprio taccuino. Tra questi, in cima all’elenco dei dirigenti interisti rimane un difensore del campionato italiano più volte accostato con una certa insistenza al club nerazzurro.

Conferme in tal senso sono arrivate questa mattina anche sulle pagine di Tuttosport. Oltre all’interesse nei confronti del difensore argentino del Racing de Avellaneda classe 2002, Marco Di Cesare, è stato rinnovato il pressing nerazzurro nei confronti di Jaka Bijol.

Secondo il quotidiano, il centrale dell’Udinese potrebbe sbarcare a Milano già nel mercato di gennaio, ma solamente nel caso in cui l’Inter decidesse di intervenire per rinforzare il reparto arretrato. Bijol viene considerato come un calciatore già pronto per entrare subito negli schemi di Simone Inzaghi. I buoni rapporti tra i due club, inoltre, dovrebbero favorire l’esito positivo di un’eventuale trattativa.

Per ridurre i costi di un’operazione che non si preannuncia certo low cost, l’Inter potrebbe inserire alcuni giovani della propria Primavera graditi al club friulano.