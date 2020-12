Gagliardini è sulla stessa linea di Conte: “Gli altri ci temono e cambiano”

Intervenuto a Inter TV Roberto Gagliardini è molto deluso dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League. Il centrocampista ex Atalanta ha usato le stesse parole con cui Conte ha espresso i suoi pensieri ieri al termine del match.

“C’è grande amarezza, purtroppo siamo fuori dalla Champions. Da quando è arrivato Conte tutte le squadre ci temono e cambiano modulo, cercando di aspettarci e ripartire. Questo è senz’altro motivo di orgoglio, vuol dire che mettiamo paura. Poi ovviamente ci rendono anche la vita più difficile perché è più difficile trovare spazi per segnare. Ora dobbiamo subito pensare al Cagliari, in campionato arriviamo da tre vittorie importanti e non vogliamo più fermarci”.

