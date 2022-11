TS – Gagliardini non vuole lasciare l’Inter: su di lui tre squadre

L'avventura di Roberto Gagliardini all' Inter sembra ormai arrivata al capolinea. Il centrocampista nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è quasi certo che l'Inter non glielo rinnoverà. Tuttavia, permangono ancora dubbi sul suo futuro immediato.

Come riporta Tuttosport, infatti, il centrocampista dell'Inter non vorrebbe lasciare i nerazzurri prima del termine della stagione, nonostante ormai il suo ruolo nella squadra di Inzaghi sia sempre più marginale.

In ogni caso, per Gagliardini c'è l'interesse di diversi club, tra i quali Monza e Cremonese in Italia, ma anche il Siviglia in Spagna. Da capire allora se durante il mercato di gennaio potranno esserci novità per una sua eventuale cessione.