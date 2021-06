Gagliardini, proposta di matrimonio in riva al mare alla sua Nicole: ha detto sì

Il centrocampista si trova in vacanza in Sardegna con la famiglia

Per lui sì, la stagione è finalmente finita: dopo quindici mesi di ininterrotta attività agonistica, Roberto Gagliardini può finalmente rifiatare, dopo aver concluso la stagione con l'Inter e dopo la non-convocazione per gli Europei per il centrocampista che di presenze, in Nazionale, ne vanta 7. E così, il centrocampista nerazzurro, in vacanza in Sardegna con la compagna e la figlia, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla propria signora.