Inter, non c’è pace per Gagliardini e Radu: sospetta positività, dovranno ripetere il tampone

Non c’è davvero pace per Roberto Gagliardini e Ionut Radu. Dopo essersi negativizzati ormai diversi giorni fa, per loro sembra poter tornare l’incubo Covid. Come affermato dal responsabile dell’ufficio stampa dell’Inter Luigi Crippa in conferenza stampa, infatti, il tampone sottoposto loro prima di Atalanta-Inter ha dato un esito dubbio.

Per questo motivo, con il rischio di un’altra, presunta positività, i due calciatori dovranno ripetere la procedura per capire se saranno disponibili per la trasferta di domani. Nel frattempo, purtroppo, chi non sarà disponibile a Bergamo è Daniele Padelli, lui sì già certificato come nuovo positivo.

