Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, l’Inter torna a pensare al campionato: domani i nerazzurri saranno ospiti sul campo dell’Atalanta, in una delle trasferte più ostiche della stagione. Antonio Conte, come di consueto, risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. Segui la diretta LIVE della conferenza su Passione Inter.

