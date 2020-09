Gazidis: “San Siro posto mitologico, ma giusto costruire un nuovo stadio di livello mondiale”

Tra le innumerevoli conseguenze provocate nel mondo del calcio, la pandemia degli ultimi mesi ha rallentato notevolmente anche i lavori di Inter e Milan per quanto riguarda la progettazione del nuovo stadio. I colloqui con il comune di Milano per l’impianto da costruire a San Siro, continuano comunque ad essere frequenti e i due club stanno cercando di trovare la quadra il prima possibile, ma a questo punto in molti si sarebbero aspettati di avere la situazione sicuramente più chiara. Sulle pagine del The Athletic, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha cercato di fare il punto della situazione.

Queste sono state le parole del dirigente rossonero, che ha rinnovato la volontà di sbloccare il prima possibile l’impasse sul nuovo stadio: “San Siro è un posto mitologico. Non è soltanto architettura, il tifo è straordinario. Su San Siro abbiamo riflettuto per tanto tempo. Probabilmente è più facile o economico mantenerlo ma la cosa giusta da fare è costruire un nuovo stadio di livello mondiale che possa essere un nuovo simbolo di una città all’avanguardia. Una città che vuole tornare al top. E’ fondamentale”.

