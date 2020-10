GdS – Inter, annullato l’allenamento di ieri. Oggi nuovi tamponi e sedute individuali

Non è certamente la situazione ideale in casa Inter per preparare un derby ed affrontare un calendario che – con l’inizio della Champions League – si preannuncia fittissimo. Nella giornata di ieri, infatti, dopo le positività al coronavirus di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, sono emerse anche quelle di Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. Insomma, un durissimo colpo per Antonio Conte che ha perso così anche due centrocampisti in vista del Milan e che è stato costretto ad annullare l’allenamento di ieri.

In attesa che stamattina vengano resi noti il risultati del secondo giro dei tamponi, è prevista una seduta individuale ad Appiano Gentile per i sei calciatori attualmente a disposizione del tecnico leccese: i portieri Handanovic, Radu e Padelli, più Darmian, Ranocchia ed Ashley Young. Per tutti loro, il club nerazzurro è riuscito ad ottenere l’isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni, facendo così la spola tra casa e Appiano Gentile. Questa mattina, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è previsto un nuovo giro di tamponi.

