Gds – Inter non contenta di Brozovic: perplessità sui tempi del rientro

Ai nerazzurri non sono piaciute le modalità di recupero dall'infortunio

Leggeri attriti tra l' Inter e Brozovic . I nerazzurri, infatti, sarebbero rimasti scontenti del tempo impiegato dal centrocampista croato per rientrare dall' infortunio . Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport .

Secondo il quotidiano milanese, la società non avrebbe gradito le modalità di recupero scelte dal preparatore personale di Brozovic, Adreja Milutinovic . Quest'ultimo, inoltre, sarebbe anche un collaboratore del Milan .

Anche per questo motivo, allora, il centrocampista croato sarebbe finito sulla lista dei giocatori cedibili. Non solo questioni di bilancio , dunque, ma anche motivazioni comportamentali dietro il possibile addio di Brozovic.

Un leggero senso di frustrazione attorno al percorso di recupero di Brozovic era già percepibile. Il croato, infatti, è sembrato prendersela comoda. Di sicuro, l'aver presenziato al Mondiale senza però mai giocare con l'Inter in questi mesi non ha aiutato.

Tuttavia, la centralità di Brozovic nel gioco dell'Inter non va dimenticata. Ora, però, è proprio compito del croato ricordarla a tutto l'ambiente nerazzurro, a partire dalla gara di stasera contro la Sampdoria. Per dimostrare di essere ancora quel giocatore in grado di trainare il centrocampo nerazzurro.