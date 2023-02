Sampdoria-Inter, Brozovic tornerà titolare e con la fascia da capitano

Il croato deve ritrovare la sua centralità nel gioco nerazzurro

Enrico Traini

Contro la Sampdoria, Marcelo Brozovic è pronto a riprendersi la sua posizione come leader dell'Inter. La sua esperienza e la sua qualità possono fare la differenza e sono mancate ai nerazzurri per parecchi mesi.

Domani sera a Genova, come conferma La Gazzetta dello Sport, Brozovic tornerà in campo dal 1' e lo farà con la fascia da capitano al braccio, ruolo che assumerà con costanza vista la vicenda Skriniar e la retrocessione di Handanovic a riserva.

Simone Inzaghi è pronto a far ripartire Brozovic come titolare contro i blucerchiati, per preparare la squadra al massimo in vista degli ottavi di Champions League contro il Porto. Il presidente Zhang vuole che l'Inter sia tra le prime 8 squadre d'Europa e l'occasione è ghiotta.

Brozovic, fondamentale per anni, deve ora ricostruire la sua importanza in mezzo al campo. Grazie alla scoperta di Calhanoglu come regista, il croato non è più insostituibile come un anno fa. Inzaghi, allora, sta studiando la soluzione con il doppio play, con alternanza di posizioni e soluzioni, per togliere punti di riferimento agli avversari.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Ritrovare Brozovic nel momento più delicato della stagione può essere fondamentale per l'Inter. Calhanoglu lo ha sostituito molto bene in questi mesi, ma non va dimenticata l'influenza totale che il croato è capace di avere sulla manovra nerazzurra. Sebbene in questa stagione si sia visto poco, la sua capacità di far girare la squadra è unica.

La soluzione del doppio play, allora, può diventare la mossa vincente di Inzaghi. Se il tecnico sarà in grado di combinare i movimenti di Brozovic e Calhanoglu le potenzialità in possesso dell'Inter potrebbero salire esponenzialmente e potrebbe alzare ulteriormente il controllo tecnico delle partite.