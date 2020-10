GdS – Inter-Milan è anche Lukaku vs Ibra: si accende il derby dei capo tribù

“C’è un nuovo re in città” scrisse Romelu Lukaku dopo il derby dello scorso 9 ottobre, un derby vinto di carattere, di rabbia, in rimonta. 0-2 all’intervallo, 4-2 al fischio finale. Un messaggio che può avere mille significati, anche un messaggio all’ex compagno al Manchester United ed ora rivale Zlatan Ibrahimovic.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Inter e Milan – soprattutto nei momenti di difficoltà – si aggrappano ai loro centravanti, leader sia in campo che fuori. Lukaku è a Milano da solo un anno ma è già un capo tribù, un simbolo dell’interismo a 360°. I due in Inghilterra parlavano molto, il più piccolo che riceveva consiglio dal più grande, ma anche una sfida lanciata dallo svedese: “50 sterline per ogni stop riuscito”. Sfida mai accettata da Big Rom. Ora di nuovo avversari, a capo di due popoli nel derby più importante del nostro campionato.

