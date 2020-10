CdS – Asamoah saluta il mondo Inter: la Sampdoria di Candreva lo aspetta

E’ stata una delle ultime uscite della sessione di calciomercato appena conclusa: Kwadwo Asamoah dopo due stagioni lascia l’Inter. Non è stata un’esperienza molto fortunata in maglia nerazzurra per il giocatore ex Udinese, dato che ha giocato da protagonista soltanto la prima stagione con Luciano Spalletti in panchina. Dopo l’arrivo di Antonio Conte infatti i continui infortuni lo hanno messo ko, prima di sparire completamente dai radar della rosa.

Come riporta il Corriere dello Sport il futuro di Asamoah sarà però ancora in Italia. Attualmente è un giocatore svincolato dopo la risoluzione consensuale con l’Inter e la Sampdoria lo ha messo nel mirino. L’ex nerazzurro chiede un biennale da un milione di euro a stagione e la trattativa è già iniziata. A Genova può ritrovare un suo vecchio compagno, anche lui andato via da Milano poche settimane fa: Antonio Candreva.

