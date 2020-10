Nazionale – Mancini si affida a Barella per sfidare la Polonia: panchina per Sensi

Ritorna in campo per una gara ufficiale la Nazionale di Roberto Mancini: in programma questa sera alle 20:45 a Danzica c’è la terza giornata di Nations League, con l’Italia al comando del gruppo A con 4 punti dopo il pareggio con la Bosnia e la vittoria sul campo dell’Olanda.

Di fronte questa sera ci sarà la Polonia di Robert Lewandovski, forse l’avversario più temibile del girone. Come riporta La Gazzetta dello Sport Mancini a centrocampo si affiderà ancora una volta a Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter – dopo la rete decisiva contro l’Olanda – si conferma al centro della formazione al fianco di Jorginho e Verratti. Partirà quindi dalla panchina Stefano Sensi.

