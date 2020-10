Sky – Verso Genoa-Inter, torna l’abbondanza per i rossoblù: Scamacca insidia Shomurodov?

Si avvicina la sfida tra Genoa ed Inter, in programma per domani alle 18 al Luigi Ferraris. Per la squadra di Rolando Maran torna l’abbondanza, visto il recupero dei positivi al Covid-19 delle scorse settimane: quali saranno le scelte del tecnico rossoblù? Sky Sport ha cercato di analizzare le scelte per il Grifone.

In difesa, la sensazione è che Cristian Zapata rimanga favorito al centro della difesa al fianco di Masiello. A centrocampo dovrebbe tornare Behrami con il giovanissimo Rovella confermato; in attacco, invece, spazio all’ex di giornata Goran Pandev. Al suo fianco è testa a testa tra Scamacca e Shomurodov per una maglia da titolare.

