UFFICIALE – Ashley Young non è più positivo al Covid-19

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ashley Young è guarito: dopo i test effettuati nelle ultime ore, l’ex Manchester United è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore, dunque, si è allenato regolarmente con i compagni: una buona notizia per l’Inter ed Antonio Conte, dopo la positività di Hakimi.

Il laterale mancino britannico, comunque, non sarà disponibile per la trasferta di Genova contro i rossoblù allenati da Rolando Maran. Probabile che venga arruolato in vista della trasferta di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

