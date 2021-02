Tegola Parma, Gervinho si ferma e salta lo Spezia. Anche l’Inter a rischio?

Superata la sbronza data dalla vittoria contro il Milan, per l’Inter di Antonio Conte è tempo di tornare al lavoro a testa bassa in vista dei prossimi impegni, da non sbagliare per mantenere il distacco accumulato nell’ultimo periodo. Domenica i nerazzurri saranno di scena contro il Genoa, mentre in settimana è in programma l’impegno nell’infrasettimanale con il Parma.

In casa gialloblu il tecnico Roberto D’Aversa deve affrontare la tegola Gervinho, oggi sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso sinistro. L’attaccante ivoriano salterà senza dubbio l’impegno con lo Spezia di domani, ma a rischio c’è anche l’incontro con l’Inter di giovedì prossimo.