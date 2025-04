Mkhitaryan divide: “In grande calo ma sfiora un gol”

Nella sconfitta di ieri dell’Inter nel derby contro il Milan c’è stato spazio praticamente solo a delusione e amarezza per tutti i tifosi nerazzurri che hanno visto festeggiare i rivali rossoneri per aver raggiunto la finale di Coppa Italia mentre Lautaro Martinez e compagni sono stati eliminati dal torneo.

Un giocatore che ha diviso parecchio i pareri in merito alla sfida di ieri sera è stato Henrikh Mkhitaryan che ha preso voti sufficienti da una parte di stampa sportiva e bocciature pesanti da un’altra. Il centrocampista armeno non ci sarà inoltre domenica a San Siro contro la sua ex Roma visto che è squalificato.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali sportivi di oggi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – “Siamo abituati a stupirci dei suoi errori. Ieri sera invece lo stupore è stato per un contrasto vinto a inizio ripresa. In grande calo, non è brillante e quando gli manca lo spunto anche le ripartenze sono lente”.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “L’età non conta quando hai le giuste motivazioni. In campo lotta come un ragazzino. Sfiora la rete con un bel diagonale”.

TUTTOSPORT 5 – “Ha corridoi interessanti davanti a lui, ma è impreciso anche nell’assist”.