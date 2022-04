Inter, Inzaghi punta su Gosens: ecco quando potrebbe essere titolare

Il tedesco è in crescita, ma contro il Verona probabilmente non partirà titolare

Da quando è arrivato a Milano, Robin Gosens ha vestito la maglia dell'Inter per appena 84'. Un inizio graduale su cui ha inciso anche l'infortunio alla coscia che lo aveva costretto a essere out per diversi mesi. Ora Gosens, però, è totalmente recuperato e vuole vedere il campo: non ha ancora giocato da titolare. Inzaghi lo valuta ed è possibile, come scrive il Corriere dello Sport, che il tecnico punti sul tedesco in questo finale di campionato dove ci sarà bisogno dell'apporto di tutti i giocatori.