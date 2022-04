Mercato – Lukaku ha voglia di Inter: contatti continui con i dirigenti

Il belga insiste per un ritorno a Milano

Secondo la Rosea. Lukaku da settimane avrebbe avviato contatti subliminali, sotto traccia, riallacciando i ponti con i vecchi compagni di squadra e dirigenti. Un messaggio, una chiamata, una chiacchierata, per far sapere quanto gli piacerebbe tornare: "Se volete, io ci sono...". A spingere ulteriormente Lukaku all'Inter ci sta pensando poi il CT del Belgio, Martinez, che ha apertamente detto di sperare in una sua cessione in estate per vederlo giocare più spesso e meglio in vista dei prossimi Mondiali.