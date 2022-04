Oliver Kahn incorona Onana: “Può diventare il numero 1 al mondo”

Le parole della leggenda tedesca

Mentre in Italia continuano in molti a screditarlo senza delle vere basi a sostegno del loro scetticismo, André Onana, futuro portiere dell'Inter, ha raccolto un attestato di stima importantissimo da un ex campione tra i pali come Oliver Kahn. L'ex leggenda del Bayern Monaco infatti ha detto la sua sul camerunense a Sport Bild.