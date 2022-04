Mercato – L’Inter ha le mani su Bremer: salgono le quotazioni di uno scambio

Marotta ha scoperto come convincere Cairo e Juric

L' Inter , almeno secondo quanto riportato da Tuttosport, ha le mani su Bremer , difensore del Torino che sta dimostrando di essere uno dei migliori centrali in circolazione. Nelle ultime ore il club nerazzurro sembrerebbe aver superato nettamente la concorrenza di Bayern Monaco, Milan, Juventus e Napoli . Ma come riusciranno i nerazzurri a convincere Cairo a lasciare partire il proprio gioiello?

In primis monetizzando (e generando un'importante plusvalenza) con De Vrij, in scadenza nel 2023 e che ha tanti estimatori in Premier League. L'olandese, il cui rendimento è calato parecchio, verrà sacrificato per il nuovo che avanza, Bremer appunto. La seconda carta che si giocherà Marotta sarà poi Dimarco, partito bene e ora finito ai margini all'Inter, per cui Juric, allenatore del Torino, stravede. Il suo inserimento nell'operazione ha una doppia valenza: far abbassare le pretese economiche a Cairo e convincere definitivamente il Toro della bontà dell'operazione. Con Dimarco e una quindicina di milioni l'operazione, molto probabilmente, si farà.