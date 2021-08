Grafite su Dzeko: “Il paragone con Lukaku? Può essere una motivazione in più”

"La coppia con Lautaro simile a quella che formavamo al Wolfsburg"

Grafite ha dichiarato: "Fare coppia con Edin è uno spasso. Venivamo da due mondi diversi e ci capivamo pochissimo a parole, avevamo problemi di lingua. In campo però era un'altra cosa, ci intendevamo di istinto e ci trovavamo alla perfezione. Trovo straordinaria la voglia di Dzeko di rimettersi in gioco a 35 anni, ma sono sicuro che ripagherà la fiducia che l' Inter ha riposto in lui nonostante l'età. Dovrà essere bravo in particolare a gestire il proprio corpo, la fatica, a capire quando forzare e quando risparmiarsi".

"Sostituire Lukaku non è semplice, lo metto sul piano dei Ronaldo e Adriano, quando parte in velocità è semplicemente incontenibile. Dzeko è un giocatore completamente diverso, che può diventare più decisivo per la capacità di dialogare con i compagni e di fornire anche tanti assist, oltre ai goal. Ma il paragone tra i due potrebbe anche spronarlo a dare il massimo, a dimostrare quanto realmente vale. Raramente si è visto un attaccante completo come Edin, capace di leggere in un istante se deve essere altruista o egoista in zona goal. Pensare che si possa replicare quanto fatto da Lukaku sarebbe un errore, l'Inter dovrà cambiare radicalmente. Ma lui e Lautaro sono molto simili alla coppia che formavamo al Wolfsburg. Sono due numeri 9 che possono anche fare i 10 e scambiarsi di continuo posizione: possono togliersi molte soddisfazioni sicuramente. Avranno la nostra stessa intesa".