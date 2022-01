Hakimi vecchio cuore nerazzurro: i complimenti all’Inter

I complimenti dell'ex nerazzurro

Achraf Hakimi probabilmente non avrebbe voluto lasciare l'Inter, ma è stato sacrificato per il bene del club. L'esterno marocchino, che a Parigi non sta trovando grandi prestazioni, ha seguito i suoi ex compagni nella finale di Supercoppa Italiani contro la Juventus e ha colto l'occasione per fare i complimenti alla sua ex squadra.