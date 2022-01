Inter-Juve, Inzaghi: “Volevamo questo trofeo. Sanchez? Tutti vogliono giocare”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine di Inter-Juventus

Al termine di Inter-Juventus, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Canale 5 per commentare l'esito del match valido per la Supercoppa Italiana : "Abbiamo incontrato una squadra forte, che però non ci ha creato grandi difficoltà. Ho visto i numeri e credo che abbiamo meritato la vittoria. Loro han fatto una partita da Juve , lasciandoci il palleggio ma rimanendo nella partita. Abbiamo vinto il primo trofeo davanti ai nostri tifosi e sono molto soddisfatto".

"Sanchez? Penso che tutti volessero giocare, Gagliardini è stato uno dei migliori in campo con la Lazio e oggi non ha fatto un minuto... di volta in volta devo fare delle scelte. Ho 4 grandissimi attaccanti e devo fare le scelte partita per partita. Volevamo questo trofeo perché erano 12 anni che non lo vincevamo. Il presidente? Era felicissimo, i ragazzi gli hanno chiesto un premio... e penso che li accontenterà".