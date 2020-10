Hakimi dà spettacolo su FIFA 21, ma esce sconfitto contro Rice

Achraf Hakimi mostra le sue grandi abilità anche su FIFA 21: nel torneo online indetto dalla EA Sports ha sfidato Declan Rice, giocatore del West Ham, contro il quale ha perso 4-3. Una sconfitta con molti rimpianti per il marocchino che era in vantaggio fino a pochi minuti dal triplice fischio prima di cedere nel finale.

Con 280mila spettatori collegati su Twitch i due giocatori hanno dato spettacolo in un incontro pirotecnico: Hakimi al 78’comandava la contesa 3-2 e dopo il pareggio subito ha avuto la grande chance con Ronaldo (il fenomeno) per riportarsi in vantaggio sparando però a lato. Sul ribaltamento di fronte Rice non perdona: al 92′ l’inglese ha la meglio per il definitivo 4-3.

