Social – L’Inter raggiunge i 6 milioni di followers su Instagram: come sono messe le rivali di sempre?

L’Inter sotto il gruppo Suning ha ampliato in maniera significativa l’utilizzo e l’impatto del proprio brand sui social network, vero e proprio traino per ogni categoria di intrattenimento in questo secolo. I nerazzurri hanno oggi tagliato un traguardo importante, toccando quota 6 milioni di followers su Instagram. Su Facebook l’Inter invece può vantare 26,5 milioni di followers, mentre su Twitter “solo” 2,2 milioni.

Come sono messe però le rivali di sempre?

La Juventus rimane, per il momento, inarrivabile al comando. I bianconeri rimangono la squadra da battere anche sui canali social, potendo vantare qualcosa come 42,8 milioni di seguaci su Facebook, 8,4 milioni su Twitter e 43,8 milioni su Instagram.

Con i cugini rossoneri del Milan il divario invece è molto più contenuto. Su Facebook i followers sono inferiori a quelli nerazzurri, 25 milioni, mentre su Twitter e Instagram per il momento i diavoli vincono il Derby, con rispettivamente 7,5 e 8,7 milioni di tifosi. Di seguito la classifica completa della Serie A

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER

JUVENTUS 43,8M 42,8M 8,4M

MILAN 8,7M 25M 7,5M

INTER 6M 26,5M 2,2M

ROMA 3,4M 9,4M 1,9M

NAPOLI 2,4M 4,5M 1,6M

FIORENTINA 788K 2.05M 680K

LAZIO 712K 910.2K 544.2K

TORINO 303K 480.7K 418.9K

ATALANTA 505K 388.4K 381.9K

CAGLIARI 308K 393.2K 367.1K

SAMPDORIA 220K 351.1K 358.4K

GENOA 194K 347.2K 335.0K

UDINESE 162K 444.2K 300.9K

SASSUOLO 207K 256.0K 279.8K

BOLOGNA 153K 1.01M 171K

H. VERONA 123K 284.5K 264.8K

PARMA 412K 303.4K 37,4K

CROTONE 70,3K 140.1K 24.6K

BENEVENTO 92,2K 86.0K 21.6K

SPEZIA 49,1K 61.2K 25,9K

