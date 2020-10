ULTIM’ORA – Skriniar ancora positivo, il rientro si allontana

Non è ancora tempo per il rientro di Milan Skriniar: come riporta Franco Vanni, giornalista di Repubblica, il difensore slovacco è risultato ancora positivo al tampone per il Covid.

Skriniar ha svolto ventuno giorni di quarantena in Slovacchia ed è da poco tornato in Italia: l’esito del tampone ha però dato ancora esito positivo e quindi il rientro slitta con la speranza di tornare negativo in tempo per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Il difensore, che intanto è diventato padre e che non ha ancora potuto incontrare la figlia appena nata, rispetterà il protocollo e si rimetterà in autoisolamento. Conte per la retroguardia avrà a disposizione ancora i soliti noti, ma contro il Parma è previsto un po’ di turnover per essere al massimo mercoledì.

