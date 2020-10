Sky – Lukaku salterà Parma e Real Madrid: Inter nei guai

Antonio Conte dovrà rinunciare al suo attaccante migliore: Romelu Lukaku infatti è costretto a fermarsi proprio alla vigilia dell’appuntamento chiave in Champions League. Come riporta Sky Sport infatti, l’attaccante belga salterà sia la partita di campionato contro il Parma che l’attesissima sfida contro il Real Madrid.

Il risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra evidenziato dagli esami odierni lancia nel panico il popolo nerazzurro: l’Inter infatti in questo inizio di stagione si è aggrappata ai suoi gol e senza di lui tutto il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Lautaro Martinez e del rientrante Alexis Sanchez.

Se Conte aveva già comunque in mente di concedere un turno di riposo a Lukaku in campionato proprio per averlo al meglio contro il Real Madrid, dovrà inventarsi qualcosa: a Parma ci sarà spazio per Pinamonti che debutterà dal primo minuto.

