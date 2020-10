L’esordio di Pirlo sulla panchina bianconera non ha dato finora i frutti sperati dalla dirigenza. Ma è davvero dell’ex campione del mondo tutta la responsabilità di questo inizio a rilento? E rischia davvero di non concludere la stagione in panchina? Cosa ne penso della situazione vista dall’esterno, e in che modo le difficoltà della Juventus possono influire sul campionato dell’Inter.

