UFFICIALE – Infortunio per Romelu Lukaku: il comunicato dell’Inter

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell’Inter e per Antonio Conte: Romelu Lukaku ha un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni preoccupano il mondo nerazzurro soprattutto in vista della sfida contro il Real Madrid in Champions League martedì alle 21:00.

Ecco il comunicato del club arrivato pochi minuti fa:

“Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno”.

