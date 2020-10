Inter-Parma, le probabili formazioni: Conte studia il turnover, in attacco Pinamonti?

Sarà la quinta partita in 14 giorni per l’Inter di Antonio Conte quella di sabato pomeriggio alle 18:00 a San Siro contro il Parma. Dopo la sosta di inizio mese per le nazionali, i nerazzurri non si sono mai fermati tra Serie A e Champions League.

Il tecnico nerazzurro infatti sta studiando per il match di sabato un po’ di turnover, visto anche il grande impegno di martedì contro il Real Madrid. Con Romelu Lukaku costretto ai box per un risentimento muscolare e probabilmente nemmeno convocato, Andrea Pinamonti, potrebbe avere la chance per la sua prima stagionale da titolare, al fianco di Lautaro Martinez. Sulla fascia sinistra torna Perisic, mentre a destra ci sarà Darmian. Dietro ancora spazio a De Vrij e D’Ambrosio in attesa di Skriniar, mentre sulla sinistra ci sarà Kolarov.

INTER-PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro, Pinamonti. All. Conte

PARMA 4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Alves, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani

