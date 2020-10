Verso Inter-Parma, Alves e Osorio negativi al tampone. In campo a San Siro?

Ritorna in campo l’Inter di Antonio Conte e lo fa sabato pomeriggio alle 18:00 a San Siro contro il Parma, gara valida per la 6^ giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono trovare continuità di risultati in campionato dopo lo 0-2 di Marassi contro il Genoa e scalare posizioni in classifica. La squadra di Liverani invece è a quota solo 4 punti e deve necessariamente accelerare.

Come riportato dal sito ufficiale del club, sono tornati negativi al Covid-19 Bruno Alves e Yordan Osorio che si sono allenati in gruppo e potrebbero essere convocati contro l’Inter. Ecco il comunicato:

“Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri contro il Pescara hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Bruno Alves e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni”.

