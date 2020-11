GdS – Nazionali, brutto fallo su Hakimi. Solo una botta alla coscia? Inter preoccupata

Quella di ieri non è stata una serata particolarmente felice per l’Inter che non solo deve fare infatti i conti con la positività di Brozovic, ma anche con l’uscita per infortunio di Hakimi nella sfida tra il suo Marocco e la Repubblica Centrafricana.

L’esterno nerazzurro, dopo aver sbloccato la partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco al minuto 60′ dopo una brutta entrata del portiere avversario Lembet.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prime valutazioni a caldo parlano solo di una botta, forte al punto da richiedere una fasciatura, comunque nell’ordine di una contusione alla coscia. Oggi forse si saprà di più, l’Inter spera di non ricevere altre brutte notizie.

