Inter-Monza 1-0, Radu si fa trovare pronto. Nainggolan non punge: la prestazione dei “big”

Ieri pomeriggio ad Appiano si è giocata l’amichevole tra Inter e Monza, conclusa con il risultato di 1-0 grazie alla rete siglata nel secondo tempo dal giovanissimo Carboni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in campo sono andati diversi giovani della Primavera e qualche big che ha cercato di sfruttare l’occasione per mettersi in mostra.

Tra questi c’è Radu, autore di un bellissimo salvataggio su Maric. Con Handanovic a riposo, il 23enne portiere romeno reduce dal coronavirus ha sfruttato l’occasione per farsi trovare pronto. Non ne avevamo invece bisogno Young, Darmian e Ranocchia, tre certezze per Conte.

Maglia da titolare anche per Radja Nainggolan, che nel 3-5-2 di Conte ha occupato la posizione di mezzala destra. La gara del Ninja non è stata caratterizzata da particolari spinta, ora l’ex Roma e Cagliari avrà una settimana per avanzare la sua candidatura per una maglia da titolare contro il Torino.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<