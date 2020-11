Brozovic positivo, dal Torino al Real Madrid: le gare a rischio. Conte spera…

La notizia della positività di Brozovic è un fulmine a ciel sereno in casa Inter. Proprio quando il croato era riuscito nuovamente a prendere per mano il centrocampo nerazzurro.

Brozovic infatti, dopo un avvio deludente, aveva mostrato importanti segnali di crescita contro Parma, Real Madrid e Atalanta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora Epic Brozo salterà sicuramente la sfida in programma contro il Torino il 22 novembre a San Siro.

C’è qualche speranza per averlo a disposizione nella sfida decisiva di Champions League contro il Real Madrid, in programma il 25 novembre sempre a San Siro. Dipenderà se basteranno i tradizionali dieci giorni di quarantena per negativizzarsi e se potrà essere schierato con pochissimi allenamenti sulle spalle.

