GdS – Caso Vida, Brozovic positivo ma si temono altri contagi. Inter in ansia: contatti stretti con lo staff della Croazia

Il coronavirus torna a rovinare i piani di Antonio Conte. Ieri la Nazionale croata ha annunciato la positività di Marcelo Brozovic, legata inevitabilmente al caso del difensore Domagoj Vida che ha fatto tanto discutere nelle ultime 72 ore.

Il difensore del Beşiktaş è a tutti gli effetti il primo giocatore sostituto all’intervallo perché positivo al covid: Vida ha infatti giocato tutto il primo tempo dell’amichevole di mercoledì sera contro la Turchia, poi a metà partita è arrivato l’esito positivo del suo tampone positivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Brozovic potrebbe essere solo il primo di una lunga lista. Perisic è invece risultato negativo ma in casa Inter si vivono nuove ore di apprensione. La dirigenza nerazzurra è in stretto contatto col medico croato Nemec che, tra l’altro, è capo della commissione Covid della Uefa.

