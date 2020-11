Cile-Perù 2-0, Vidal show: doppietta ed eurogol. Pochi minuti per Sanchez

Il Cile batte il Perù 2-0 e trova la sua prima vittoria nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Protagonista assoluto del match è Arturo Vidal, autore di entrambi i gol della Nazionale di Rueda.

Il centrocampista nerazzurro ha sbloccato al 19′ il match con un eurogol da paura, poi da vero rapace d’area ha concesso il bis al minuto 34′ con il solito inserimento, marchio di fabbrica.

Sanchez, partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso all’83esimo minuto. Poco tempo a disposizione ma Rueda ha voluto comunque mandarlo in campo, nonostante il problema muscolare accusato qualche giorno fa in allenamento che ha creato parecchie polemiche in casa Inter.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<